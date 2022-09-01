Країна-агресор до кінця 2022 року відчує гострий дефіцит зброї - The Insider

До кінця року рф відчує гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки.
Про це повідомляє The Insider.
Росія за пів року військової агресії проти України мала витратити не менше семи мільйонів снарядів, без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.
Складові озброєння від частого використання зношуються, додає ЗМІ. Зокрема, до кінця 2022 року зношення артилерії саме собою призведе до різкого зниження її ефективності.
Також росія відчуває складнощі у виробництві артилерії та боєприпасів.
Також росія відчуває складнощі у виробництві артилерії та боєприпасів.
У росії наростає дефіцит далекобійних ракет, але росія маскує дефіцит таких ракет, що зростає, обстрілами українських міст з далекобійної реактивної артилерії та використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.
Також згадується про можливий дефіцит бронетехніки. Водночас ситуація в авіації, "на перший погляд, виглядає краще", зазначає ЗМІ. Росія все ще здатна тримати біля кордонів близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів. Однак не всі є ударними.
Також згадується про можливий дефіцит бронетехніки. Водночас ситуація в авіації, "на перший погляд, виглядає краще", зазначає ЗМІ. Росія все ще здатна тримати біля кордонів близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів. Однак не всі є ударними.
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