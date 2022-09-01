Країна-агресор до кінця 2022 року відчує гострий дефіцит зброї - The Insider

18:41 31 серпня Київ, Україна

До кінця року рф відчує гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки.

Про це повідомляє The Insider.

"Пів року війни для росії призвели не тільки до колосальних непоправних втрат у живій силі, але і до величезної витрати озброєнь і військової техніки: керованих ракет вже дуже мало, снаряди для артилерії та бронетехніка вичерпаються до кінця року, а стан військової авіації не дозволяє вести повномасштабну повітряну кампанію. Через санкції росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь та поповнювати запаси озброєнь, які швидко підходять до кінця", - йдеться у повідомленні видання.

Росія за пів року військової агресії проти України мала витратити не менше семи мільйонів снарядів, без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.

"При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії", - йдеться в тексті.

Складові озброєння від частого використання зношуються, додає ЗМІ. Зокрема, до кінця 2022 року зношення артилерії саме собою призведе до різкого зниження її ефективності.



Також росія відчуває складнощі у виробництві артилерії та боєприпасів.

"Окупанти, будучи відрізаними від поставок західного обладнання, запчастин і матеріалів і одночасно обмеженими у людському капіталі та продуктивності праці, російські виробники артилерії та боєприпасів неминуче зіткнуться в найближчій перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва", - йдеться в тексті.

У росії наростає дефіцит далекобійних ракет, але росія маскує дефіцит таких ракет, що зростає, обстрілами українських міст з далекобійної реактивної артилерії та використанням комплексів ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.



Також згадується про можливий дефіцит бронетехніки. Водночас ситуація в авіації, "на перший погляд, виглядає краще", зазначає ЗМІ. Росія все ще здатна тримати біля кордонів близько 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів. Однак не всі є ударними.