Прибічників ОПЗЖ стає менше. Названі причини

Хоча підтримка проросійських сил і впала, але це лише наслідок, треба шукати причини. Зв'язувати це насамперед потрібно зі зниженням явки виборців у регіонах, де знаходиться їхній електорат.
Про це розповів заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
За словами Грушецького, у тому ж Харкові зберігається приблизно однаковий відсоток людей, які підтримують проукраїнські сили, та відсоток людей, що колись голосували за Партію регіонів чи за Компартію, а зараз просто не ходять на вибори чи обирають ту політсилу, яка відповідає їхнім світоглядним потребам.
До того ж на панельних опитуваннях електорат не хоче зізнаватись у підтримці проросійських сил, «бо публічно зізнаватись у підтримці партії, звинуваченої у сепаратизмі та колаборації з ворогом, не завжди комфортно». Головною причиною значних похибок у соцопитуванні перед виборами стало небажання виборців бути відвертими.
До того ж на панельних опитуваннях електорат не хоче зізнаватись у підтримці проросійських сил, «бо публічно зізнаватись у підтримці партії, звинуваченої у сепаратизмі та колаборації з ворогом, не завжди комфортно». Головною причиною значних похибок у соцопитуванні перед виборами стало небажання виборців бути відвертими.
Також, за словами експерта, потрібно врахувати і демографічний фактор – «підтримка проросійських сил більш властива людям старшого віку, і коли вони йдуть, стає менше ностальгуючих за СРСР». Не слід заперечувати і закриття каналів Віктора Медведчука, які були джерелом пропаганди.
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