Прихильник Порошенко створив петицію за відставку Зеленського

14:30 08 липень Київ, Україна

Віктор Уколов, політтехнолог і спічрайтер Порошенко , створив петицію про відставку чинного президента Володимира Зеленського. Відповідне звернення з'явилося в розділі електронних петицій на сайті президента України в середу, 8 липня.



Як зазначив Уколов, 18 квітня 2019 в програмі "Право на владу" Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон, ніж обнадіяв і отримав підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через чотири дні після того заяви.

"7 липня 2020 президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував величезну суму доходів від продажу ОВДП і цим порушив Закон" Про попередження корупції ". Звертаємося до пана Президента з закликом дотримуватися слова і подати у відставку, або визнати, що за чотири дні до другого туру 18 квітня 2020 він збрехав своїм виборцям ", - йдеться в тексті петиції.

Станом на 13:40 петиція набрав 302 голоси з необхідних 25 тисяч голосів. Всі бажаючі можуть підтримати звернення Уколова протягом 92 днів.



