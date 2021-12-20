Прихильник Порошенко створив петицію за відставку Зеленського

Віктор Уколов, політтехнолог і спічрайтер Порошенко, створив петицію про відставку чинного президента Володимира Зеленського. Відповідне звернення з'явилося в розділі електронних петицій на сайті президента України в середу, 8 липня.
Як зазначив Уколов, 18 квітня 2019 в програмі "Право на владу" Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить Закон, ніж обнадіяв і отримав підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов через чотири дні після того заяви.
Станом на 13:40 петиція набрав 302 голоси з необхідних 25 тисяч голосів. Всі бажаючі можуть підтримати звернення Уколова протягом 92 днів.
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