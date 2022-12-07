Столтенберг прокоментував удари по території росії

17:43 07 грудня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право захищатися від нападів росії на свої міста та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Bloomberg.

Столтенберг зробив цю заяву, відповідаючи на запитання про нещодавні удари по території росії.

Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин із росією протягом тривалого часу.
 
"Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось добрих чи нормальних відносин із росією", - сказав він.