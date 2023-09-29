Столтенберг прибув із неоголошеним візитом до Києва

16:00 28 вересня Київ, Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Для мене велика честь повернутися до Києва, столиці великої нації України. І сьогодні це місто, яке посідає особливе місце у серцях вільного світу. Коли я востаннє був тут у квітні, ми обговорювали нашу підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та вашу підготовку до контрнаступу. Сьогодні ваші сили рухаються вперед", - сказав Столтенберг на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Зеленським.

За його словами, Сили оборони стикаються з жорстокими боями, але поступово відвойовують позиції. Кожен метр, який повертають українські війська, – це метр, що втрачається росією, підкреслив генсек НАТО.



Столтенберг заявив, що є різкий контраст: українці виборюють свої сім'ї, своє майбутнє, свою свободу, москва бореться за імперські манії.

"Тим часом росія відіграє все меншу роль на світовій арені, відрізана від міжнародних ринків, не бере участі в міжнародних самітах і зменшує прагнення отримати зброю від таких режимів, як Іран та Північна Корея", - сказав генсек.

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше — Столтенберг

Столтенберг наголосив, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени Альянсу погодилися, що Україна вступить до НАТО. І ухвалили "три історичні рішення, щоб перетворити це на реальність".

"По-перше, ми скоротили ваш шлях до НАТО з двох до одного кроку, скасувавши вимогу Плану дій щодо членства. По-друге, ми узгодили програму забезпечення повної оперативної сумісності українських збройних сил із вашими майбутніми союзниками, повністю перейнявши доктрину та техніку НАТО. Це частина великого пакету підтримки вартістю сотні мільйонів євро щорічно. По-третє, ми зміцнюємо наші політичні зв'язки до безпрецедентного рівня, створили Раду Україна – НАТО, куди ми приходимо, щоб знайти підтримку та разом ухвалювати рішення”, – зазначив генсек.

Він нагадав, що Рада вже збиралася на важливі консультації, у тому числі щодо безпеки у Чорному морі, і незабаром зустрінеться знову.



За його словами, ці три рішення означають, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.



Столтенберг також додав, що НАТО здійснює спільні закупівлі вже багато років.

"Сьогодні я можу підтвердити, що НАТО уклала рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси, у тому числі на 1 мільярд євро на жорсткі замовлення. Це стосується таких засобів як 155-мм артилерія, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для основних бойових танків. Це допоможе союзникам поповнити свої запаси, продовжуючи підтримувати ваші вимоги", – сказав генсек.

Що сказав Зеленський на спільній пресконференції



Як сказав Зеленський на спільній пресконференції зі Столтенбергом, сьогодні це була розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу.

"Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Перемога України у цій непровокованій війні, яку розв'язала росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир не лише для нашої держави, а й для всього континенту", - сказав Зеленський.

За його словами, результати співпраці очевидні: діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна, які посилюють захист. Є необхідна співпраця у різних галузях — від розвідок до кіберзахисту. Україна успішно використовує та вдосконалить тактику зброї Альянсу — від гармат до ППО.

"Обговорили з паном генсекретарем усі ключові оборонні питання – реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Упевнений, ми готові й надалі чинити тиск на агресора, щоб росія лише відступала та втрачала, і це правильна тактика”, - сказав президент.

Під час зустрічі з генсеком НАТО йшлося про захист від російського терору, обстріли цивільних, портів, очікувані атаки росії на критичну інфраструктуру України. Зокрема, "обговорили постачання того, що нам справді потрібно – додаткових систем ППО державами-членами", пояснив Зеленський.



Також детально обговорили подальшу роботу зі зближення України та НАТО, зокрема розпочатий у липні новий формат співробітництва — Рада Україна-НАТО.