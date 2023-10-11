Столтенберг: Альянс готовий до "рішучої відповіді" на навмисні атаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що на майбутній зустрічі міністрів оборони Альянсу буде розглянуто пошкодження критичної інфраструктури в Балтійському морі, і в разі підтвердження навмисної атаки на неї НАТО надасть "рішучу відповідь".
На брифінгу перед початком дводенної наради міністрів оборони НАТО Столтенберг підкреслив, що інцидент у Балтійському морі, внаслідок якого була пошкоджена критична підводна інфраструктура, буде детально обговорено.
Генсек наголосив на важливості з'ясувати обставини того, що сталося, та способи, якими такий інцидент міг реалізуватися.
Якщо буде доведено, що пошкодження було результатом навмисної атаки на критичну інфраструктуру НАТО, НАТО відповість на цю подію об'єднаним і рішучим чином.
На брифінгу перед початком дводенної наради міністрів оборони НАТО Столтенберг підкреслив, що інцидент у Балтійському морі, внаслідок якого була пошкоджена критична підводна інфраструктура, буде детально обговорено.
Генсек наголосив на важливості з'ясувати обставини того, що сталося, та способи, якими такий інцидент міг реалізуватися.
Якщо буде доведено, що пошкодження було результатом навмисної атаки на критичну інфраструктуру НАТО, НАТО відповість на цю подію об'єднаним і рішучим чином.
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