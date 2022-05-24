Зіткнення за Донбас

09:19 24 травня Киев, Украина

Битва за Донбас продовжується.


За даними американського Інституту з вивчення війни, окупаційна армія рф за останню добу "добилася незначних успіхів" у просуванні на північ через Золоте до Сєвєродонецька, а в Лимані продовжуються бої: окупанти намагаються перерізати українські лінії постачання.

В аналітичному центрі зазначають, що ворог продовжує наземні атаки навколо Сєвєродонецька і 23 травня "добився незначних успіхів", щоб оточити місто.

Противник намагається прорвати українську оборону в районі Попасної, зокрема, в районі Тошківки, Комишувахи, Нирково, Василівки, Нової Кам'янки та Мироновського, "ймовірно, намагаючись просунутися на захід у бік Бахмута".
 
"Повідомляється, що українські сили відійшли на захід від Володимирівки до Соледара, що вказує на те, що російські сили просуваються на захід від Попасної, а не на північ у бік Сєвєродонецька", - зазначили в ISW.
 
Там стверджують, що загарбники додатково зміцнили свої позиції поблизу Донецько-Луганського адміністративного кордону та "взяли під контроль Миронівський" на південний схід від Бахмута.

Взяття Мироновського дозволить здійснити подальші спроби окупантів просунутися до Бахмута як із півдня, так і із заходу, пишуть у центрі, але "малоймовірно", що росіяни зможуть швидко захопити це місто, "якщо взагалі зможуть".

Крім того, ворог активізував наступ у районі Лимана та Авдіївки. За непідтвердженими даними, пише IWS, росіяни розпочали наступ на північ Лимана.
 
"У найближчому майбутньому російські війська, швидше за все, досягнуть подальших незначних успіхів на захід від Попасної, але навряд чи зможуть швидко захопити Бахмут", - ISW.