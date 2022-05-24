Зіткнення за Донбас

09:19 24 травня Киев, Украина

Битва за Донбас продовжується.



За даними американського Інституту з вивчення війни, окупаційна армія рф за останню добу "добилася незначних успіхів" у просуванні на північ через Золоте до Сєвєродонецька, а в Лимані продовжуються бої: окупанти намагаються перерізати українські лінії постачання.



В аналітичному центрі зазначають, що ворог продовжує наземні атаки навколо Сєвєродонецька і 23 травня "добився незначних успіхів", щоб оточити місто.



Противник намагається прорвати українську оборону в районі Попасної, зокрема, в районі Тошківки, Комишувахи, Нирково, Василівки, Нової Кам'янки та Мироновського, "ймовірно, намагаючись просунутися на захід у бік Бахмута".

"Повідомляється, що українські сили відійшли на захід від Володимирівки до Соледара, що вказує на те, що російські сили просуваються на захід від Попасної, а не на північ у бік Сєвєродонецька", - зазначили в ISW.

Там стверджують, що загарбники додатково зміцнили свої позиції поблизу Донецько-Луганського адміністративного кордону та "взяли під контроль Миронівський" на південний схід від Бахмута.



Взяття Мироновського дозволить здійснити подальші спроби окупантів просунутися до Бахмута як із півдня, так і із заходу, пишуть у центрі, але "малоймовірно", що росіяни зможуть швидко захопити це місто, "якщо взагалі зможуть".



Крім того, ворог активізував наступ у районі Лимана та Авдіївки. За непідтвердженими даними, пише IWS, росіяни розпочали наступ на північ Лимана.