Зіткнення за Донбас

Битва за Донбас продовжується.
За даними американського Інституту з вивчення війни, окупаційна армія рф за останню добу "добилася незначних успіхів" у просуванні на північ через Золоте до Сєвєродонецька, а в Лимані продовжуються бої: окупанти намагаються перерізати українські лінії постачання.
В аналітичному центрі зазначають, що ворог продовжує наземні атаки навколо Сєвєродонецька і 23 травня "добився незначних успіхів", щоб оточити місто.
Противник намагається прорвати українську оборону в районі Попасної, зокрема, в районі Тошківки, Комишувахи, Нирково, Василівки, Нової Кам'янки та Мироновського, "ймовірно, намагаючись просунутися на захід у бік Бахмута".
Там стверджують, що загарбники додатково зміцнили свої позиції поблизу Донецько-Луганського адміністративного кордону та "взяли під контроль Миронівський" на південний схід від Бахмута.
Взяття Мироновського дозволить здійснити подальші спроби окупантів просунутися до Бахмута як із півдня, так і із заходу, пишуть у центрі, але "малоймовірно", що росіяни зможуть швидко захопити це місто, "якщо взагалі зможуть".
Крім того, ворог активізував наступ у районі Лимана та Авдіївки. За непідтвердженими даними, пише IWS, росіяни розпочали наступ на північ Лимана.
Взяття Мироновського дозволить здійснити подальші спроби окупантів просунутися до Бахмута як із півдня, так і із заходу, пишуть у центрі, але "малоймовірно", що росіяни зможуть швидко захопити це місто, "якщо взагалі зможуть".
Крім того, ворог активізував наступ у районі Лимана та Авдіївки. За непідтвердженими даними, пише IWS, росіяни розпочали наступ на північ Лимана.
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