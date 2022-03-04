Степанову доручили підписати угоду про співпрацю з ВООЗ

19:24 09 жовтень Київ, Україна

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт розпорядження про підписання дворічної угоди про співпрацю між урядом України та Європейським регіональним бюро ВООЗ на 2020 і 2021 роки.

"Проєктом розпорядження передбачається підписання дворічної угоди про співпрацю між урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2020-2021 рік і повноваження міністра охорони здоров'я України Максима Степанова на його підписання", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Уряд підтримав проєкт акта з доопрацюванням в одноденний термін.