Степанов просить підвищити заробітну плату медикам

09:01 15 грудня Київ, Україна

Глава МОЗ України Максим Степанов записав відеозвернення до Верховної Ради, в якому закликає нардепів переглянути зарплати медичних працівників у 2021 році.

"Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий стосовно наших медиків, заробітна плата яких повинна фінансуватися в необхідному обсязі", - заявив Максим Степанов.

Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.



За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.

"Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - підкреслив Максим Степанов.

За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований при голосуванні за проєкт бюджету-2021.



Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на засіданні розгляне законопроєкти про Державний бюджет України на 2021 рік. Максим Степанов виступає категорично проти затвердженої редакції документа, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків і недостатнє фінансування медицини.



Документ також вщент розкритикувала відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроєкт і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.