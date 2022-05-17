Степанов просить підвищити заробітну плату медикам

Глава МОЗ України Максим Степанов записав відеозвернення до Верховної Ради, в якому закликає нардепів переглянути зарплати медичних працівників у 2021 році.
Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.
За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.
За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.
За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований при голосуванні за проєкт бюджету-2021.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на засіданні розгляне законопроєкти про Державний бюджет України на 2021 рік. Максим Степанов виступає категорично проти затвердженої редакції документа, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків і недостатнє фінансування медицини.
Документ також вщент розкритикувала відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроєкт і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада на засіданні розгляне законопроєкти про Державний бюджет України на 2021 рік. Максим Степанов виступає категорично проти затвердженої редакції документа, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків і недостатнє фінансування медицини.
Документ також вщент розкритикувала відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроєкт і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.
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