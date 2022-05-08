"Стіна впаде": Президент зробив заяву про Донбас

12:41 05 серпня Київ, Україна

Донецька і Луганська області ніколи не будуть частиною Росії, рано чи пізно "стіна" впаде, а тим людям, хто вважає себе росіянами, потрібно їхати і шукати собі будинок в РФ.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Дом у четвер, 5 серпня.



Тих людей, хто вважає себе росіянами, Зеленський закликав їхати шукати собі місце в Росії. Однак це не означає, що хтось когось виганяє, підкреслив президент.

"Ще раз: батьківщина або гість. Я вважаю, якщо ти живеш на території окупованого Донбасу і, якщо ти вважаєш, що "Наше дело правое - нам в РФ, ми росіяни". Велика помилка залишатися жити на Донбасі", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, якщо житель вважає, що якщо ця земля російська і це буде краще для майбутнього його дітей і онуків, то нехай шукає собі місце в РФ.

"В ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати шукати собі місце в РФ. Без України на цій території цивілізації не буде", - додав президент.

Також Зеленський звернувся до українців на Донбасі.

"Якщо ти почуваєшся українцем і поважаєш прапор України. Поважаєш українську мову. Навіть якщо тебе не вчили в школі. Сам почитував книги. Якщо ти відчуваєш, що ти українець - будь там. Ця земля буде деокупована", - підкреслив президент.