Стефанишина здійснить робочий візит до Брюсселя

У період 18-20 травня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина буде перебувати в Брюсселі з робочим візитом.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відзначається, що в рамках візиту передбачена низка дво- і багатосторонніх зустрічей на вищому рівні з представниками євроінституцій і штаб-квартири НАТО.
Як повідомлялося, Стефанишина заявляла, що Україна розраховує на підтвердження в заяві червневого саміту НАТО обіцянки щодо майбутнього членства України та Грузії в Альянсі, яке прокладе країні шлях до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Наступний саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відзначається, що в рамках візиту передбачена низка дво- і багатосторонніх зустрічей на вищому рівні з представниками євроінституцій і штаб-квартири НАТО.
Як повідомлялося, Стефанишина заявляла, що Україна розраховує на підтвердження в заяві червневого саміту НАТО обіцянки щодо майбутнього членства України та Грузії в Альянсі, яке прокладе країні шлях до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
Наступний саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.
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