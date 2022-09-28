Стефанишина: і президент, і уряд, і парламент працюють над вступом України в НАТО

06:55 05 березня Київ, Україна

На сьогодні і президент, і уряд, і парламент працюють в одному напрямку над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці визнали Україну і вона стала членом НАТО





Вона зазначила, що немає жодного офіційного документа, який говорив би про те, що країна, у якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Крім того, зазначила віцепрем'єр, сьогодні у всьому світі змінюється геополітичний розклад сил. "Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років... Як віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою кожен день, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО) І президент, і уряд, і парламент - і це унікальна ситуація за останнє 20-річчя - працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові", - сказала Стефанишина.



За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких вже розпочато, зокрема, реформу оборонних закупівель, сектора безпеки і оборони, Служби безпеки та верховенства права. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі програми "Право на владу".Вона зазначила, що немає жодного офіційного документа, який говорив би про те, що країна, у якій є територіальний конфлікт, не може стати членом ЄС або НАТО. Крім того, зазначила віцепрем'єр, сьогодні у всьому світі змінюється геополітичний розклад сил. "Сьогодні НАТО формує стратегію на 10 років... Як віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка займається цією роботою кожен день, я можу підтвердити, що Україна готова до Плану дій щодо членства (в НАТО) І президент, і уряд, і парламент - і це унікальна ситуація за останнє 20-річчя - працюють над тим, щоб європейські та євроатлантичні столиці були до цього готові", - сказала Стефанишина.За її словами, для отримання ПДЧ Україні необхідно здійснити низку реформ, впровадження яких вже розпочато, зокрема, реформу оборонних закупівель, сектора безпеки і оборони, Служби безпеки та верховенства права.





Стефанишина також нагадала, що виконання ПДЧ для Північної Македонії тривало 20 років. "Тому для нас важливо отримати ПДЧ, який ми заслужили і в 1994 році, коли підписали Будапештський меморандум, і в 2008-му, коли було прийнято рішення, що Україна буде членом НАТО, але не сьогодні. Я думаю, що зараз той історичний момент, коли є консенсус, як мінімум, 14 країн Альянсу щодо матеріалізації політики відкритих дверей, є нова американська адміністрація, в якій президент США має унікальне розуміння українського файлу... Україна і Грузія єдині країни - не члени НАТО, які відповідають за безпеку в Чорноморському регіоні. Тому членство в Україні в НАТО, ПДЧ - це велика робота, яка потрібна не тільки Україні. Але Україна заслужила цей шанс, і ми робимо все можливе, щоб він був реальним", - запевнила вона.