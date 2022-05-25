Стефанчук пропонує заборонити розміщення реклами на автодорогах

21:50 22 грудня Київ, Україна





Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.



Він зазначив, що, зокрема, законопроєктом пропонується заборонити рекламу:



- на пішохідних доріжках і алеях;

- на велосипедних доріжках;

- в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менше 10 метрів від краю такої смуги;

- в межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів і на відстані менше 5 метрів від краю такої смуги;

- над проїзною частиною автомобільних доріг;

- на відстані менше 50 метрів від місця перетину дороги із залізничними коліями. З метою зменшення аварійності на автошляхах України, з ініціативи Руслана Стефанчука був зареєстрований законопроєкт, згідно з яким пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах.Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.Він зазначив, що, зокрема, законопроєктом пропонується заборонити рекламу:- на пішохідних доріжках і алеях;- на велосипедних доріжках;- в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менше 10 метрів від краю такої смуги;- в межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів і на відстані менше 5 метрів від краю такої смуги;- над проїзною частиною автомобільних доріг;- на відстані менше 50 метрів від місця перетину дороги із залізничними коліями.



"Ухвалення запропонованих законопроєктом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автодорогах" змін буде сприяти підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами, беруть участь у дорожньому русі; затвердженню і забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України", - додав Стефанчук.



За його словами, реклама на дорогах відволікає водіїв, перешкоджає оцінці дорожньо-транспортної ситуації, особливо посилюється їхнє яскраве освітлення в темний час доби.



"До речі, Україна є одним з лідерів серед країн ЄС за показниками аварійності та наслідків ДТП. Тільки протягом 2019 року скоєно 160 675 ДТП, в яких загинули 3454 особи, ще 32 736 осіб травмовано. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді у віці 15-24 років і другою за поширеністю причиною смерті дітей 5-14 років", - додав чиновник.