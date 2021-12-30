Стефанчук підбив підсумки роботи ВРУ у 2021 році

11:14 30 грудень Київ, Україна

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук упевнений, що 2021 рік був досить успішним для парламенту. «Нам вдалося прийняти закони, на які український народ чекав понад 20 років», – повідомляє сайт «Слуги народу».



Насамперед Стефанчук згадав закон про локалізацію, «який очікували сотні українських підприємств».



«Вже з наступного року імпортні товари, придбані за державні чи комунальні кошти, мають містити українську складову. Кожен іноземний постачальник має забезпечити наявність місцевої складової під час розміщення виробництва в Україні. Інший варіант – купувати українські комплектувальні чи замовляти виробничі операції в Україні», – зазначає речник.



Голова Верховної Ради каже, що це є шляхом залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво.



Далі Стефанчук згадав закон про адміністративну процедуру.



«Це питання стояло на порядку денному 22 роки. Його цінність полягає в тому, що кожен українець матиме однакові права при взаємодії з державою без зайвої бюрократії на основі стандартів ЄС. Цього року ми ухвалили закон про публічні електронні реєстри, який надасть поштовх до створення якісних адміністративних та електронних послуг в Україні», – каже парламентарій.



Третім у списку здобутків Ради Стефанчук назвав закон про медіацію. Документ дозволить вирішити суперечки, не звертаючись до суду. Він запроваджує та регулює статус медіатора, за допомогою якого сторони можуть урегулювати конфлікт чи суперечку шляхом переговорів.



Стефанчук у своєму звіті згадав і про деолігархізацію. На думку спікера Ради, «великий бізнес має бути в Україні, але має займатися бізнесом, чесно платити податки, створювати робочі місця, а не формувати українське політичне майбутнє».



Голова Верховної Ради вважає, що цього року парламент ухвалював важливі рішення, пов'язані з боротьбою з пандемією.



«Щоб покрити критичну потребу опорних закладів у незалежних джерелах кисню, ми збільшили витрати на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій», – нагадав спікер.



«Великою честю та гордістю» Стефанчук вважає ухвалення нинішнім скликанням парламенту закону про службу військового капеланства. «Це історична можливість продовжити процес декомунізації нашої армії та запозичити більш ніж 200-річний успішний досвід США, Великої Британії, Франції та більшості країн-членів «Великою честю та гордістю» Стефанчук вважає ухвалення нинішнім скликанням парламенту закону про службу військового капеланства. «Це історична можливість продовжити процес декомунізації нашої армії та запозичити більш ніж 200-річний успішний досвід США, Великої Британії, Франції та більшості країн-членів НАТО» , – каже спікер.



Він нагадав, що Рада нещодавно дала можливість воїнам, які захищали цілісність України, отримати громадянство за спрощеною процедурою.



«І не можна не згадати про те, що не під ялинку, а своєчасно та за повною процедурою ми ухвалили держбюджет на 2022 рік», – резюмував Стефанчук.