Ставник окупантів у Запорізькій області заявив про намір увійти до складу росії

14:15 25 травня Киев, Украина

Колаборант, так званої "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що регіон збирається увійти до складу росії, "після повного звільнення області від українських націоналістів".

Про це повідомляють пропагандистські "РІА Новини".

«Майбутнє у Запорізької області може бути лише одне — вона має бути у складі росії, має стати повноцінним суб'єктом російської федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною росії, як завжди і були раніше протягом сотень років», - заявив Рогов.

За його словами, населення Запоріжжя "абсолютно російське за ментальністю, тому для повноцінної адаптації знадобляться лічені місяці". Він вважає, що регіон може "зайняти гідне місце" у Південному федеральному окрузі росії.



Рогов також розповів, що у Запорізькій області вже запроваджено бівалютну зону.

«Розраховуватись можна як у гривнях, так і рублях. Вся допомога виплачуватиметься в рублях», - заявив колаборант.

Довідка: Володимир Рогов – у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".