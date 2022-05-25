Ставник окупантів у Запорізькій області заявив про намір увійти до складу росії

Колаборант, так званої "військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов заявив, що регіон збирається увійти до складу росії, "після повного звільнення області від українських націоналістів".
Про це повідомляють пропагандистські "РІА Новини".
За його словами, населення Запоріжжя "абсолютно російське за ментальністю, тому для повноцінної адаптації знадобляться лічені місяці". Він вважає, що регіон може "зайняти гідне місце" у Південному федеральному окрузі росії.
Рогов також розповів, що у Запорізькій області вже запроваджено бівалютну зону.
Рогов також розповів, що у Запорізькій області вже запроваджено бівалютну зону.
Довідка: Володимир Рогов – у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".
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