Старух розповів, скільки полонених громадян у Запорізькій області

08:53 12 грудня Київ, Україна





Про це у неділю, 11 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Російські окупанти утримують понад 230 мешканців Запорізької області.Про це у неділю, 11 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.

"Протягом дев'яти місяців війни задокументовано численні факти порушення прав людини та насильства. Через російський полон пройшли 573 наші земляки, 232 - досі в заручниках", - сказав він.



При цьому Старух зазначив, що міжнародні організації "демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку".