Старух розповів, скільки полонених громадян у Запорізькій області

Російські окупанти утримують понад 230 мешканців Запорізької області.
Про це у неділю, 11 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.
Про це у неділю, 11 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram-каналі.
При цьому Старух зазначив, що міжнародні організації "демонструють безпорадність щодо порушення права на життя та безпеку".
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