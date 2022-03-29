"Стара пісня": Кулеба відповів на заяву Путіна про "військове освоєння України"

18:22 30 червня Київ, Україна

Глава Кремля вважає українців і росіян одним народом, а присутність іноземних військ в Україні сприймає, як початок "військового освоєння території країни".

Таку заяву зробив Володимир Путін під час прямої лінії в середу, 30 червня.

"Мене турбує фундаментальна річ, а саме початок військового освоєння української території", - сказав він.

Президент РФ зазначив, що відповідно до української Конституції, там не може бути іноземних військових баз, але можна створювати навчальні центри або користуватися якимись іншими формами співробітництва у військовій сфері.

"А ось військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, - це створює для нас істотні проблеми в сфері безпеки. Це стосується реально вже життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. Ось це викликає занепокоєння і про це ми повинні думати", - заявив Путін.

Він підкреслив, що мова йде зовсім не про спроби "зачепити" Росію.

На питання журналістів, чому Україну не внесли до списку недружніх країн, глава Кремля відповів:

"Україна не входить в список недружніх країн, тому що я не вважаю український народ недружнім. Українці і росіяни - один народ", - сказав Путін.

Реакція глави МЗС України Дмитра Кулеби на слова Путіна, що влада віддала Україну під зовнішнє управління Заходу, а українці і росіяни - один народ, не змусила себе довго чекати.

"Українці і росіяни - два різні народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за прірву між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав агресію", - сказав Кулеба

Говорячи про зовнішнє управління Кулеба заявив, що позиція України полягає в тому, що ніхто, крім українців, не вирішуватиме їхню долю.