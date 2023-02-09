Стало відомо, скільки танків Португалія передасть Україні - Кошта

У березні Португалія зможе передати Києву три власні танки Leopard 2.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта під час виступу у парламенті у середу, 8 лютого, повідомляє Reuters.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта під час виступу у парламенті у середу, 8 лютого, повідомляє Reuters.
Минулого тижня він повідомив, що Португалія веде переговори з Німеччиною щодо отримання деталей, необхідних для ремонту непрацюючих танків Leopard, які перебувають на озброєнні країни.
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