Стало відомо, скільки танків Португалія передасть Україні - Кошта

08:49 09 лютого Київ, Україна

У березні Португалія зможе передати Києву три власні танки Leopard 2.



Про це заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта під час виступу у парламенті у середу, 8 лютого, повідомляє Reuters.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення та технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо", - сказав Кошта парламентарям.



Минулого тижня він повідомив, що Португалія веде переговори з Німеччиною щодо отримання деталей, необхідних для ремонту непрацюючих танків Leopard, які перебувають на озброєнні країни.