Стало відомо, про що говоритимуть в Раді наступного тижня: порядок денний засідань

13:18 25 червня Київ, Україна

Позачергові засідання на наступному тижні пройдуть у вівторок і четвер, на них обговорять недавні законопроєкти Володимира Зеленського, такі як: скасування вільної економічної зони Крим, закон про олігархів, законопроєкт про кримських татар і інше.

Про це розповіла нардеп від Слуги народу Євгенія Кравчук.

"Ми будемо розглядати на позачерговому засіданні в четвер пакет, який стосується Криму і кримських татар. Мова про законопроєкт про корінні народи, який подав президент. Він вже наробив багато шуму, і була істерика в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що в залі ми приймемо за основу і в цілому в четвер, як і рекомендував профільний комітет", - зазначила нардеп.

Також на порядку денному скасування вільної економічної зони Крим.



"Також буде пакет законопроєктів, які скасовують нарешті вільну економічну зону Крим, яка, на жаль, була нічим іншим, як певними лазівками для ухилення від оподаткування. У четвер буде розглядатися законопроєкт по податках, поданий Кабінетом Міністрів, який розширює податкову базу, в тому числі збільшує формулу нарахування ренти, і там власне будуть суттєві надходження до бюджету", - сказала Кравчук.



Також в четвер Рада розгляне закон президента про олігархів.



Ще одне позачергове засідання відбудеться у вівторок.



"У вівторок будуть важливі оборонні законопроєкти. Зокрема, законопроєкт президента про національний опір. Він також схвалений профільним комітетом. І інший законопроєкт оборонного комітету про оборонну інфраструктуру", - повідомила нардеп.



"Ймовірно, ці позачергові засідання будуть скликані президентом Володимиром Зеленським. Відповідно президент формує порядок денний", - зазначила Кравчук.