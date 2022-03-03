Стало відомо, хто прийде на місце Вакарчука в ВР

Доброволець, актор і режисер Андрій Шараскін "Богема" займе місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді України.
Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".
Відзначається, що з 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.
У 2019 став головою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".
У 2019 став головою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".
Нагадаємо, 26 червня, на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.
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