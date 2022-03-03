Стало відомо, хто прийде на місце Вакарчука в ВР

19:09 08 жовтень Київ, Україна

Доброволець, актор і режисер Андрій Шараскін "Богема" займе місце Святослава Вакарчука у Верховній Раді України.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Зараз Андрій Шараскін очікує постанову ЦВК про визнання обраним, щоб подати документи і стати народним депутатом. З початку серпня 2014 до січня 2016 року учасник російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 2016 року був заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.



У 2019 став головою Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь в захисті Донецького аеропорту отримав орден "За мужність" III ступеня та відзнаки Президента України - медаль "Учасник антитерористичної операції". Також має відзнаку Міністра оборони "Знак пошани".

Нагадаємо, 26 червня, на позачерговому з'їзді партії "Голос" делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.