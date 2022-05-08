Стало відомо, хто буде виконувати обов'язки прем'єра за відсутності Шмигаля

09:16 04 серпня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України призначив наступника прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на випадок його відсутності.

У разі відсутності Шмигаля його обов'язки виконуватиме перший віцепрем'єр Олексій Любченко.

Це рішення було прийняте постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 790 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 та від 5 жовтня 2020 р. № 921" і було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.

Так, Кабмін призначив обов'язки, які будуть в компетенції Любченка:
  • питання торгівлі;
  • економічного і соціального розвитку;
  • розвитку підприємств;
  • державної інвестиційної політики;
  • експортний контроль;
  • державно-приватне партнерство;
  • рекламна діяльність;
  • туризм.
Чиновник також буде вирішувати питання, що стосуються енергетичної безпеки країни і охорони навколишнього середовища.

Варто зазначити, що в травні 2021 року Любченко був призначений першим віцепрем'єр-міністром економіки. Раніше він був начальником Державної податкової служби.