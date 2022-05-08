Стало відомо, хто буде виконувати обов'язки прем'єра за відсутності Шмигаля

Кабінет Міністрів України призначив наступника прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на випадок його відсутності.
У разі відсутності Шмигаля його обов'язки виконуватиме перший віцепрем'єр Олексій Любченко.
Це рішення було прийняте постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 790 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 та від 5 жовтня 2020 р. № 921" і було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.
Так, Кабмін призначив обов'язки, які будуть в компетенції Любченка:
У разі відсутності Шмигаля його обов'язки виконуватиме перший віцепрем'єр Олексій Любченко.
Це рішення було прийняте постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 790 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 та від 5 жовтня 2020 р. № 921" і було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів.
Так, Кабмін призначив обов'язки, які будуть в компетенції Любченка:
- питання торгівлі;
- економічного і соціального розвитку;
- розвитку підприємств;
- державної інвестиційної політики;
- експортний контроль;
- державно-приватне партнерство;
- рекламна діяльність;
- туризм.
Чиновник також буде вирішувати питання, що стосуються енергетичної безпеки країни і охорони навколишнього середовища.
Варто зазначити, що в травні 2021 року Любченко був призначений першим віцепрем'єр-міністром економіки. Раніше він був начальником Державної податкової служби.
Варто зазначити, що в травні 2021 року Любченко був призначений першим віцепрем'єр-міністром економіки. Раніше він був начальником Державної податкової служби.
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