Стало відомо, коли Іспанія передасть Україні танки Leopard

18:41 27 січня Київ, Україна





За її словами, Іспанія передасть Україні танки Leopard 2 A4, які зараз зберігаються на базі у Сарагосі. Розконсервація цих танків пройде у співпраці з промисловістю. Водночас міністр не назвала кількість бойових машин, яку Іспанія передасть Україні. Уряд Іспанії навесні направить танки Leopard 2 A4 Україні, точна кількість бойових машин поки що не називається. Про це заявила міністр оборони королівства Маргарита Роблес, повідомляє RTVE.За її словами, Іспанія передасть Україні танки Leopard 2 A4, які зараз зберігаються на базі у Сарагосі. Розконсервація цих танків пройде у співпраці з промисловістю. Водночас міністр не назвала кількість бойових машин, яку Іспанія передасть Україні.

"Йдеться не лише про відправлення машин, а й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування. Підхід союзників полягає в тому, що це (відправлення танків до України, — ред.) буде навесні. До цього фізична присутність Leopards не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань", - сказала міністр.

Раніше Іспанія повідомила, що готова передати Україні німецькі танки, проте не постачатиме їх Україні без координації з союзниками. За словами міністра оборони Маргарити Роблес, Іспанія може відремонтувати та модернізувати свої танки Leopard 2 за місяць та передати їх Україні. Вона зазначила, що танки зберігалися за всіма правилами консервації та не потребують значного ремонту.