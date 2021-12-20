Стали відомі теми, які розгляне РНБО в п'ятницю

20:08 01 квітень Київ, Україна

На засіданні РНБО, яке пройде завтра, 2 квітня, будуть розглянуті з десяток питань, які стосуватимуться вакцинації, ескалації на сході країни, а також нових санкційних заходів.

Про це в четвер, 1 квітня, повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерела.



Відзначається, що питання можуть стосуватися широкого спектра тем: від затвердження плану вакцинації на нинішній і наступний рік - до введення санкцій щодо лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.



Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Рада національної безпеки і оборони України проведе нове засідання 2 квітня в другій половині дня.



На останньому засіданні РНБО ввела великий пакет санкцій проти росіян, а також проти майже двох десятків українських компаній.