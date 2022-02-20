Стали відомі подробиці підготовки неправдивої евакуації населення ОРДЛО

Як і слід було очікувати, розпочалася путінська пропагандистська кампанія на захоплених землях Донбасу. Але, як було вже не раз раніше, вчорашні помилкові заяви керівників ДНР і ЛНР про загрозу війни з боку України, що насувається на Донбас, викрили самі себе. Всі вони, як кажуть, були «шиті білими нитками», і тому стали помітні всі допущені «косяки».

Почнемо з того, що обидва «термінові» відеозвернення як голови ДНР Дениса Пушиліна, так і голови ЛНР Леоніда Пасічника були записані ще 16 лютого, тобто. за два дні до появи на екранах. Про це стало відомо із метаданих роликів.

Розбіжність дат у метатегах відеоролика Пушилина звернув увагу Арік Толер із Bellingcat.

У зверненні Пушилін із тривогою повідомляє про термінову новину, наголошуючи на тому, що він говорить її «сьогодні, 18 лютого». Але варто переглянути записи заяв Пасічника та Пушиліна, і у властивостях медіафайлу кидаються до газу різні дати запису та публікації.

Аналогічне розбіжність дати публікації та дати в метаданих роликах з Пасічником зауважив Сергій Стерненко. Відео виступу Пасічника було опубліковано в Telegram-каналі «ЛуганськІнформЦентр».

Але не лише в цих виступах, спрямованих на створення паніки та роздмухування невидимої загрози нападу, стався такий конфуз. Подібні «промахи» допускалися і в багатьох інших провокаційних виступах проросійських пропагандистів.

Так, 18 лютого, як залякування в ДНР показали кадри перестрілки, під виглядом атаки українських ДРГ, які намагалися здійснити підрив ємності з хлором на території очисних споруд у районі Горлівки. Переглянувши це відео, проект Gulagu. net зауважив, що згідно з метаданими, ці кадри було знято ще 8 лютого о 10:29:30, тобто за 10 днів до офіційної публікації.

Як зауважив Арік Толер, чомусь в інших відеороликах (наприклад, про наслідки обстрілу села Миколаївка), які виходили в ефір у день зйомки, їх метадані точно співпадали. Отже, у разі «термінових» виступів Пасічника та Пушиліна жодного «розсинхрону» публікації з метаданими через збій у техніці чи програмному забезпеченні не могло статися. Просто очевидні незграбні спроби загострення ситуації на Донбасі за допомогою дезінформації населення. Але, як любить висловлюватися дитячими приказками Путін, оцінити роботу таких агіт-роликів можна словами дитячого віршика: «що не зробить дурень, все він зробить не так».

Нагадаємо, що вчора, 18 лютого, у своїх відеозверненнях до народу глави ДНР та ЛНР оголосили про термінову евакуацію мешканців цих територій до Росії. У Донецьку включено виття сирен цивільної оборони. Глава ДНР Денис Пушилін заявив, що особисто домовився з урядом РФ про те, щоб евакуйованих жінок, дітей та старих людей зустріли та розмістили в Ростовській області.

Глава ЛНР Леонід Пасічник навіть доручив усім службам «забезпечити організовану евакуацію та доставку людей до російських прикордонних пунктів пропуску», а чоловіків, «спроможних тримати в руках зброю, стати на захист своєї землі».

У той час, як за словами Пушиліна, «ситуація на Донбасі йде до війни», Україна не збирається наступати на Донбас. Більше того, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що, щоб уникнути загибелі мирного населення, жодні військові дії на Донбасі навіть не розглядаються.