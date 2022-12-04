Стали відомі особи від УПЦ МП, які увійшли до "церковного списку" санкцій РНБО

08:40 04 грудня Київ, Україна

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, затверджені указом президента Володимира Зеленського. Про це повідомив пресцентр СБУ у своєму Telegram-каналі у суботу, 3 грудня.

"Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МП) або тісно пов'язані із цією організацією", - йдеться у повідомленні.