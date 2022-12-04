Стали відомі особи від УПЦ МП, які увійшли до "церковного списку" санкцій РНБО

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони, затверджені указом президента Володимира Зеленського. Про це повідомив пресцентр СБУ у своєму Telegram-каналі у суботу, 3 грудня.
"Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МП) або тісно пов'язані із цією організацією", - йдеться у повідомленні.
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Сімферопольський та Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський та Керченський);
- Опанасенко В'ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельський Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський та Роздольський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський та Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей);
- Масленников Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський та Буринський Йосип).
Більшість із них перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном, зазначили у СБУ.
"Фігуранти списків санкцій виступали з різними ініціативами, зокрема, запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодилися на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію росії в Україні", - зазначається в повідомленні.
Обмеження щодо цих осіб запроваджуються строком на п'ять років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, блокування виведення капіталів за межі України тощо.
Крім того, ці особи позбавляються державних нагород України та інших форм нагородження.
Як ми вже писали раніше, невстановлені особи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП зберігали дитячу порнографію.
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