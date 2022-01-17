Стали відомі деталі справи Порошенка-Медведчука щодо постачання вугілля з ОРДЛО

12:11 17 січень Київ, Україна

Державне бюро розслідувань оприлюднило деталі справи щодо постачання вугілля з ОРДЛО у 2014-2015 роках, у якій фігурує експрезидент Петро Порошенко. Про це на брифінгу сказала речниця відомства Тетяна Сап'ян.



За версією відомства, у жовтні 2014 року представники вищого політичного керівництва Російської Федерації вирішили залучити до підривної діяльності на території України Віктора Медведчука.

«У свою чергу Медведчук, маючи політичні амбіції, погодився на пропозицію РФ. Усвідомлюючи, що самостійно, без кадрового впливу, він не зможе досягти свого наміру, Медведчук досяг певних домовленостей із Петром Порошенком, який, як президент України, мав необхідні можливості впливу на вертикаль законодавчої та виконавчої влади», – зазначила Сап'ян.

При цьому, за її словами, протягом серпня-жовтня 2014 року уряд України вживав заходів для диверсифікації джерел постачання вугілля. Зокрема, 14 серпня 2014 року відбулася нарада міністра енергетики Юрія Продана, на якій було рекомендовано укласти контракт на імпорт 1 млн т вугілля з ПАР.



На виконання цього рішення «Центренерго» уклало контракт із компанією, яка зобов'язалася поставити вугілля в Україну.



Також 20 листопада 2014 р. міністр енергетики Продан підписав наказ, яким припинив виробничу та господарську діяльність усіх держпідприємств, що належали до сфер управління Міненерговугілля та перебували в ОРДЛО, поінформували у ДБР.

«В цей час Медведчук та вище керівництво Російської Федерації розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Медведчук взяв на себе функцію комунікатора з РФ, а Петро Порошенко залишив за собою управлінські, кадрові питання та адміністративний вплив. Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяра, який мав зв’язки з представниками ОРДЛО», – зазначила прессекретарка відомства.

За версією ДБР, Російська Федерація спочатку штучно створила дефіцит вугілля для українських енергогенеруючих підприємств. Для цього РФ обмежила постачання вугілля за ще чинними тоді договорами купівлі-продажу.



У свою чергу керівники ОРДЛО визначили по одному вугільнодобувному підприємству від ЛНР/ДНР, які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємств України, а після отримання авансу вони почали його відвантаження.



Надалі, у листопаді 2015 року, на виконання цієї частини домовленостей Порошенко ініціював засідання РНБО, на якому висловив сумніви щодо вугілля з ПАР та надав доручення Генпрокуратурі та Міністерству внутрішніх справ перевірити контракти.



Після цього Генпрокуратура провела обшуки у приміщенні Міненерго.



«Ініційовані Порошенком дії стали основною причиною для відмови від виконання контракту з ПАР, «Центренерго» опинилося в штучно створених умовах, за яких мало можливість імпортувати вугілля лише з підприємств ОРДЛО. При цьому Медведчук і Порошенко чинили адміністративний тиск на працівників Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Нацбанку, «Центренерго» щодо сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій, укладання прямих договорів купівлі-продажу вугілля щодо підконтрольних терористам територій та оплати за це коштів незаконним терористичним організаціям "ДНР/ЛНР", - наголосила Сап'ян.



«Переслідуючи політичні інтереси, Петро Порошенко та Віктор Медведчук ухвалили рішення про надання операцій з купівлі вугілля у підприємств ЛНР/ДНР виду звичайної господарської діяльності через перереєстрацію місць їхнього перебування та надання їм розрахункових рахунків підконтрольній території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції. Така перереєстрація надала можливість включити підприємства у тимчасовий порядок контролю за переміщенням усіх транспортних засобів та вантажів у межах Донецької та Луганської областей. Про результат домовленостей Медведчук доповідав керівництву Російської Федерації», – розповіли у ДБР.