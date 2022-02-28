Стала відома дата проведення саміту Україна-ЄС

20:11 31 травень Київ, Україна

На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики стало відомо, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Марія Мезенцева в Телеграм-каналі.

"На засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва стало відомо, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня", - написала Мезенцева.

Як повідомлялося, в квітні заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що саміт Україна-ЄС, який запланований на серпень 2021 року, можуть перенести на осінь.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначав, що на саміті Україна-Європейський Союз планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири співпраці.