Стала відома дата пресконференції Зеленського

12:18 17 травень Київ, Україна

За підсумками дворічного президентства Володимира Зеленського на 20 травня планується відкрита пресконференція.

Про це в понеділок повідомили в Офісі Президента.



"Попередньо команда Зеленського планує провести його пресконференцію 20 травня", - йдеться в повідомленні.



Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк повідомляв, що пресконференція може відбутися саме 20 травня. Він відзначав, що йде обговорення можливих форматів її проведення.



Нагадаємо, остання велика пресконференція Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року. До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний пресмарафон з представниками десятків ЗМІ.