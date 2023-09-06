ССО висміяли вкидання росії про знищення катерів у Чорному морі

"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру Сил спецоперацій, озброєні бойовими дельфінами, кротами і шиншилами зробили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті"", - зазначили у ССО.