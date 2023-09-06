ССО висміяли вкидання росії про знищення катерів у Чорному морі
14:33 30 серпня Київ, Україна
У Силах спецоперацій ЗСУ спростували заяву міністерства оборони росії про нібито "знищення катерів з десантом" у Чорному морі 30 серпня.
Про це повідомили у пресслужбі ССО
.
Українські військові висміяли вкидання, яке намагалися розігнати росіяни.
"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру Сил спецоперацій, озброєні бойовими дельфінами, кротами і шиншилами зробили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті"", - зазначили у ССО.
Бійці наголосили, що заява російського МО про те, що в Чорному морі нібито "було знищено чотири катери з українським десантом", - це фейк
.
"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам'ятайте: вірити росіянам - не поважати себе, м'яко кажучи", - додали в Силах спецоперацій.
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