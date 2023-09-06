ССО України уразили командно-наглядовий пункт росіян поблизу Бахмута

На напрямку до Бахмута бійці Спеціальних сил операцій України (ССО) провели точне ураження командно-спостережного пункту окупантів.
Повідомлення про цей інцидент з'явилося на сторінці ССО у соціальній мережі Facebook.
Повідомлення про цей інцидент з'явилося на сторінці ССО у соціальній мережі Facebook.
Згідно з інформацією від ССО, атака ворожого командно-спостережного пункту завершилася успішно. Два постріли точно досягли мети.
Сам безпілотний літальний апарат щасливо повернувся на базу.
Сам безпілотний літальний апарат щасливо повернувся на базу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі