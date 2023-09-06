ССО України уразили командно-наглядовий пункт росіян поблизу Бахмута

09:01 31 серпня Київ, Україна

На напрямку до Бахмута бійці Спеціальних сил операцій України (ССО) провели точне ураження командно-спостережного пункту окупантів.

Повідомлення про цей інцидент з'явилося на сторінці ССО у соціальній мережі Facebook.
 
"Наші розвідники попередньо виявили місце розташування ворожого командно-спостережного пункту. Оператори безпілотного літального апарату надійно зарядили його потужними боєприпасами та направили за заданими координатами", - наголошується в повідомленні.
 
Згідно з інформацією від ССО, атака ворожого командно-спостережного пункту завершилася успішно. Два постріли точно досягли мети.

Сам безпілотний літальний апарат щасливо повернувся на базу.