ССО України уразили командно-наглядовий пункт росіян поблизу Бахмута

09:01 31 серпня Київ, Україна





Повідомлення про цей інцидент з'явилося на сторінці ССО у соціальній мережі Facebook. На напрямку до Бахмута бійці Спеціальних сил операцій України (ССО) провели точне ураження командно-спостережного пункту окупантів.Повідомлення про цей інцидент з'явилося на сторінці ССО у соціальній мережі Facebook.

"Наші розвідники попередньо виявили місце розташування ворожого командно-спостережного пункту. Оператори безпілотного літального апарату надійно зарядили його потужними боєприпасами та направили за заданими координатами", - наголошується в повідомленні.

Згідно з інформацією від ССО, атака ворожого командно-спостережного пункту завершилася успішно. Два постріли точно досягли мети.



Сам безпілотний літальний апарат щасливо повернувся на базу.