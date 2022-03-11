США заборонили постачати до Росії доларові банкноти

19:15 11 березень Київ, Україна

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження додаткових обмежень щодо Росії, повідомляється на сайті Білого дому.

В указі йдеться про заборону на експорт, реекспорт, продаж або постачання зі США банкнот американських доларів уряду РФ або будь-якій людині, яка перебуває в Росії. Обмеження поширюються у тому числі на американських громадян та американські компанії в інших країнах.

Цим самим указом Байден затвердив раніше анонсовані обмеження імпорту з Росії. Під заборону потрапили імпорт горілки та інших алкогольних напоїв, морепродуктів, а також алмазів. Також президент США заборонить експорт у Росію предметів розкоші.

За підрахунками Білого дому, така заборона позбавить Росію одного мільярда доларів прибутків. Крім того, це підкреслить, що «американські громадяни не підписувалися під війною Путіна».