США заборонили інвестиції в економіку рф

17:52 06 квітня Київ, Україна





Про це



Із документа випливає, що США вводять повні блокуючі санкції проти Сбербанку та Альфа-банку. Їхні американські активи будуть заморожені, американським громадянам та організаціям буде заборонено проводити з ними будь-які транзакції. США ввели нові санкції проти росії, вони мають на увазі повну заборону на інвестиції в російську економіку, а також повне блокування Сбербанку та «Альфа-банку».Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.Із документа випливає, що США вводять повні блокуючі санкції проти Сбербанку та Альфа-банку. Їхні американські активи будуть заморожені, американським громадянам та організаціям буде заборонено проводити з ними будь-які транзакції.

"Повні блокуючі санкції щодо найбільшої фінансової установи росії Сбербанку та найбільшого приватного банку росії Альфа-банку. Ця дія заморозить будь-які активи Сбербанку та Альфа-банку, пов'язані з фінансовою системою США, та заборонить громадянам США вести з ними справи. Сбербанк володіє майже однією третиною всіх активів російського банківського сектора і має системне значення для російської економіки. Альфа-банк є найбільшим приватним фінансовим інститутом росії та четвертим за величиною фінансовим інститутом росії загалом", - йдеться у заяві Білого дому.

Акції "Сбера" після новини впали на 4,5%.

"Поки росія продовжує свій жорстокий напад на Україну, ми будемо єдині з нашими союзниками та партнерами у покладанні на росію додаткових витрат за її дії", – йдеться у тексті заяви.

Крім того, у Вашингтоні заявили, вводять повне блокування щодо російської еліти та членів їхніх сімей, включаючи санкції щодо повнолітніх дітей президента путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включаючи колишнього президента та прем'єр-міністра росії дмитра медведєва та прем'єр-міністра михайла мішустіна.