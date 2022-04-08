США заборонили інвестиції в економіку рф

США ввели нові санкції проти росії, вони мають на увазі повну заборону на інвестиції в російську економіку, а також повне блокування Сбербанку та «Альфа-банку».
Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.
Із документа випливає, що США вводять повні блокуючі санкції проти Сбербанку та Альфа-банку. Їхні американські активи будуть заморожені, американським громадянам та організаціям буде заборонено проводити з ними будь-які транзакції.
Про це повідомляється на офіційному сайті Білого дому.
Із документа випливає, що США вводять повні блокуючі санкції проти Сбербанку та Альфа-банку. Їхні американські активи будуть заморожені, американським громадянам та організаціям буде заборонено проводити з ними будь-які транзакції.
Акції "Сбера" після новини впали на 4,5%.
Крім того, у Вашингтоні заявили, вводять повне блокування щодо російської еліти та членів їхніх сімей, включаючи санкції щодо повнолітніх дітей президента путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включаючи колишнього президента та прем'єр-міністра росії дмитра медведєва та прем'єр-міністра михайла мішустіна.
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