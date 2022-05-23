США заморозили державні резерви Афганістану в американських банках

05:47 18 серпня Київ, Україна

За повідомленням The Washington Post, 15 серпня - в день, коли бойовики "Талібану" увійшли в Кабул, уряд США негайно вжив крок у відповідь, а саме перекрив доступ талібам до фінансів країни, заморозивши державні резерви Афганістану в американських банках.

Як повідомляється, рішення заблокувати рахунки афганського уряду було прийнято міністром фінансів США Джанет Йеллен після переговорів з американським Держдепом.

У WP, з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду, уточнили, що валові резерви нацбанку Афганістану на кінець квітня становили 9,4 мільярда доларів.

Крім того, офіційний Вашингтон допускає введення санкцій проти "Талібану", заявив радник президента США Джейк Салліван в ході брифінгу.

За його словами, зараз адміністрація Джо Байдена працює над варіантами вирішення цього питання.

Нагадаємо, в понеділок Байден виступив із заявою щодо Афганістану. Американський лідер відзначив, що його країна не може втручатися у внутрішні конфлікти інших держав, тоді як політичне керівництво республіки здалося і втекло.