США закуплять у Японії тротил для снарядів, які передаватимуть Україні — Reuters

11:20 02 червня Київ, Україна

Сполучені Штати домовилися з Японією про закупівлю тротилу для 155 мм артилерійських снарядів, які планують передати Україні в рамках підготовки до контрнаступу Сил оборони.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони та забороняє японським компаніям експортувати зброю за кордон.



Проте, за даними джерел, США знайшли можливість купити тротил у Японії в умовах глобальної нестачі боєприпасів. Ймовірно, йтиметься про продаж промислового тротилу, який є товаром подвійного призначення і використовується не лише військовими.



Експортні обмеження для таких товарів менш суворі, тому, наприклад, як пише Reuters, США можуть купувати ноутбуки Panasonic Toughbook для своїх військових.