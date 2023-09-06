США купують ракети AIM-120 AMRAAM для України у Raytheon

Міністерство оборони Сполучених Штатів анонсувало своє замовлення у компанії Raytheon на постачання ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM для України. Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті Пентагону.
Корпорація Raytheon Missiles and Defence, що базується в штаті Аризона, отримала контракт на суму 192 мільйони доларів для постачання передових ракет AMRAAM із різних джерел. Не розголошується кількість ракет та точні дати постачання, однак вони мають бути завершені до 29 листопада 2024 року.
Фінансування цієї закупівлі здійснюється за рахунок коштів, виділених із фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - це американська керована ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", здатна застосовуватись у будь-яких погодних умовах.
Корпорація Raytheon Missiles and Defence, що базується в штаті Аризона, отримала контракт на суму 192 мільйони доларів для постачання передових ракет AMRAAM із різних джерел. Не розголошується кількість ракет та точні дати постачання, однак вони мають бути завершені до 29 листопада 2024 року.
Фінансування цієї закупівлі здійснюється за рахунок коштів, виділених із фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) - це американська керована ракета середньої дальності класу "повітря-повітря", здатна застосовуватись у будь-яких погодних умовах.
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