США ухвалили рекордний оборонний бюджет із $800 млн для України

Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік із рекордними 858 млрд доларів, у якому закладено кошти і для військової допомоги Україні.
Про це повідомили у Білому домі.
У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав HR. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми:
Про це повідомили у Білому домі.
У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав HR. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми:
- Міністерства оборони та військового будівництва, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки;
- визначає підвищення базового фінансового забезпечення військовослужбовців та інші повноваження, пов'язані із Збройними силами США;
- затверджує асигнування до Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки.
В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спочатку пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку Тайваню, якому загрожує Китай, і 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії росії.
Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників – нижня палата Конгресу – схвалила оборонний бюджет 8 грудня.
Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників – нижня палата Конгресу – схвалила оборонний бюджет 8 грудня.
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