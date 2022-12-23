США ухвалили рекордний оборонний бюджет із $800 млн для України

19:35 23 грудня Київ, Україна





Про це повідомили у Білому домі.



У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав HR. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми: Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік із рекордними 858 млрд доларів, у якому закладено кошти і для військової допомоги Україні.Про це повідомили у Білому домі.У п'ятницю, 23 грудня 2022 року, президент підписав HR. 7776, "Закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони на 2023 фінансовий рік", який затверджує асигнування на 2023 фінансовий рік, головним чином, на програми:

Міністерства оборони та військового будівництва, програми національної безпеки Міністерства енергетики та програми розвідки;

визначає підвищення базового фінансового забезпечення військовослужбовців та інші повноваження, пов'язані із Збройними силами США;

затверджує асигнування до Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки.

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спочатку пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку Тайваню, якому загрожує Китай, і 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії росії.



Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет 16 грудня. Палата представників – нижня палата Конгресу – схвалила оборонний бюджет 8 грудня.