США замовили для України дрони на $18 млн

11:03 07 травня Київ, Україна

Міноборони США підпише контракт на виробництво безпілотників для України.

Міноборони США укласти контракт на суму 17,8 млн доларів на виробництво та відправку безпілотників Switchblade в Україну.

Про це повідомив заступник голови відомства із закупівлі та підтримки Вільям ЛаПланте під час брифінгу у п'ятницю, 6 травня.



За його словами, ці дрони будуть доставлені до України в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці.. На сьогодні із запланованих для неї 300 млн доларів Пентагон виділив 136,8 млн. доларів.

"На цю суму було куплено та відправлено безпілотні авіаційні системи, передову систему високоточної зброї, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, готові страви, навіть біноклі", - уточнив заступник міністра.

ЛаПланте додав, що Міноборони також використовує фінансування у розмірі 1,45 млрд. доларів, схвалене Конгресом США на додаток до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів ракет Javelin і Stinger і ключових компонентів для цих ракет.