США виділяють $522 млн для зміцнення енергетики України

12:24 25 вересня Київ, Україна





Про це оголосила посол США в Україні Бріджіт Брінк.



"Наша нова енергетична угода з Україною містить $522 мільйони на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та поліпшення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами", - підкреслила вона.



Із загальної суми $500 мільйонів буде спрямовано на модернізацію, захист, підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України.



За словами Брінк, це має важливе значення для досягнення успіху у майбутньому.



США також мають намір надати Україні додаткові $100 мільйонів допомоги в енергетичній сфері за умови виконання певних вимог: Уряди України та США уклали угоду про співпрацю у зміцненні енергетичної інфраструктури України, в рамках якої Сполучені Штати виділяють $522 мільйони.Про це оголосила посол США в Україні Бріджіт Брінк."Наша нова енергетична угода з Україною містить $522 мільйони на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та поліпшення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами", - підкреслила вона.Із загальної суми $500 мільйонів буде спрямовано на модернізацію, захист, підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України.За словами Брінк, це має важливе значення для досягнення успіху у майбутньому.США також мають намір надати Україні додаткові $100 мільйонів допомоги в енергетичній сфері за умови виконання певних вимог:

Затвердження нового статуту та створення Наглядової ради ТОВ "Оператор ГТС України" до 30 жовтня 2023 року.

Демонстрація прогресу у виконанні плану корпоратизації Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом", включаючи проведення конкурсу на вибір членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" до 30 листопада та створення Публічного акціонерного товариства "Енергоатом" до 31 грудня 2023 року.

Встановлення порядку, обсягу, ступеня та періодичності надання інформації про гуртову торгівлю енергоресурсами, згідно із законодавством REMIT, до 1 квітня 2024 року.

Меморандум набирає чинності з моменту його підписання та передбачається, що він діятиме протягом одного року.