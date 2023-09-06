США виділять $200 млн військової допомоги Україні

20:45 14 серпня Київ, Україна





Ентоні Блінкен, голова дипломатії Сполучених Штатів, наголосив, що цей важливий військовий пакет буде переданий Україні за допомогою унікального механізму Presidential Drawdown Authority. За цим механізмом американські запаси зброї стають доступними для союзників.



Крім зброї та боєприпасів, пакет містить засоби для оборони від повітряних атак, потужні артилерійські снаряди, протитанкові комплекси та техніку для розмінування. Це підтвердив сам Блінкен.



У Пентагоні доповнили список пакета: США анонсували новий військовий пакет допомоги на суму $200 млн для України.Ентоні Блінкен, голова дипломатії Сполучених Штатів, наголосив, що цей важливий військовий пакет буде переданий Україні за допомогою унікального механізму Presidential Drawdown Authority. За цим механізмом американські запаси зброї стають доступними для союзників.Крім зброї та боєприпасів, пакет містить засоби для оборони від повітряних атак, потужні артилерійські снаряди, протитанкові комплекси та техніку для розмінування. Це підтвердив сам Блінкен.У Пентагоні доповнили список пакета:

Додаткові боєприпаси для сучасних систем Patriot HIMARS.

Артилерійські снаряди різного калібру: 155 мм та 105 мм, а також особливо ефективні 120-мм танкові боєприпаси.

Протитанкові ракети TOW та передові комплекси Javelin.

Понад тридцять сім тактичних транспортних засобів для надійного перевезення важливого обладнання.

П'ятдесят вісім причепів спеціалізованої водної техніки.

Значна кількість патронів – понад дванадцять мільйонів – для забезпечення стрілецького озброєння.

Важливе обладнання для розмінування, в тому числі засоби для усунення вибухонебезпечних предметів та необхідні деталі для ремонту військової техніки.

Ентоні Блінкен наголосив, що підтримка України з боку США триватиме до повного припинення агресії росії, виведення її військ з української території та припинення насильницьких дій.