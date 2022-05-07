США виділить Україні допомогу на 150 мільйонів доларів

06:16 07 травня Київ, Україна

Ентоні Блінкен державний секретар США підтвердив надання пакету Україні додаткової військової допомоги на суму 150 доларів.

 
Про це йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США.
 
"Я сьогодні затвердив, відповідно до доручення президента, виділення коштів на суму до 150 млн доларів для надання подальшої негайної військової допомоги Україні у вигляді додаткового озброєння та обладнання із запасів Міністерства оборони США", - наголосив Блінкен.
 
Держсекретар США додав, що цей затверджений пакет є дев'ятим траншем постачання Україні зброї, техніки та обладнання із запасів Міністерства оборони США із серпня 2021 року..

За його словами, відтепер загальна сума допомоги безпеки для України у вигляді зброї та техніки становить приблизно 3,8 млрд доларів, наданої з 24 лютого, коли Росія розпочала своє жорстоке та неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.
 
"Ми продовжимо надавати Україні зброю, яку її сили ефективно застосовують для захисту їхньої країни та свободи своїх співвітчизників. На додаток до військової допомоги, ми також продовжуємо надавати пряму фінансову підтримку Україні, підтримуємо документування доказів звірств Росії проти цивільного населення України та заходи щодо продовження посилення тиску на економіку, що обвалюється, Путіна. Всі разом ці зусилля допоможуть зміцнити позицію України за столом переговорів, одночасно продовжуючи ізоляцію Росії у світі, поки вона не припинить її безглузду обрану війну проти України", - зазначив Блінкен.