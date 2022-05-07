США виділить Україні допомогу на 150 мільйонів доларів

06:16 07 травня Київ, Україна

Ентоні Блінкен державний секретар США підтвердив надання пакету Україні додаткової військової допомоги на суму 150 доларів.

Про це йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США.

"Я сьогодні затвердив, відповідно до доручення президента, виділення коштів на суму до 150 млн доларів для надання подальшої негайної військової допомоги Україні у вигляді додаткового озброєння та обладнання із запасів Міністерства оборони США", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США додав, що цей затверджений пакет є дев'ятим траншем постачання Україні зброї, техніки та обладнання із запасів Міністерства оборони США із серпня 2021 року..



За його словами, відтепер загальна сума допомоги безпеки для України у вигляді зброї та техніки становить приблизно 3,8 млрд доларів, наданої з 24 лютого, коли Росія розпочала своє жорстоке та неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну.