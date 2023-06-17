США виділили $205 млн гуманітарної допомоги Україні

США оголосили про надання додаткових $205 млн на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти будуть спрямовані на необхідні ресурси для українців.
Про це повідомляється на сайті американського Держдепу у п'ятницю, 16 червня.
Гуманітарна допомога США охопить продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого через міжнародних та неурядових партнерів.
Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 млн доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, які реагують на кризу. З лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 млрд доларів.
Про це повідомляється на сайті американського Держдепу у п'ятницю, 16 червня.
Гуманітарна допомога США охопить продукти харчування, питну воду, послуги із захисту, освіту, засоби для існування, юридичну допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та багато іншого через міжнародних та неурядових партнерів.
Зазначається, що фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 млн доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, які реагують на кризу. З лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму понад 2,1 млрд доларів.
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