США виділили $205 млн гуманітарної допомоги Україні

"Ми, як і раніше, закликаємо до негайного припинення агресивної війни росії та до того, щоб росія сприяла безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечного проходу для тих, хто прагне перебратися до більш безпечних районів", - сказано у заяві Держдепу.