США вводять санкції проти російського керівника угруповання ПВК Вагнер у Малі

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до списку санкцій російського громадянина Івана Маслова, який керує угрупуванням ПВК Вагнер у Малі.
За інформацією, отриманою від пресслужби відомства 25 травня, Маслов тісно співпрацював з урядовцями Малі для розгортання групи Вагнера у цій країні.
Він також надавав житло для бойовиків, що прибувають до Малі, і організовував зустрічі лідера ПВК євгена пригожина з представниками урядів кількох африканських держав.
Додатково Маслов займався просуванням інтересів ПВК Вагнер у секторі видобутку ресурсів у Малі. Представники міністерства зазначили, що є ознаки того, що група Вагнера намагалася придбати військові системи у іноземних постачальників та направити цю зброю через Малі як посередника.
Наприклад, співробітники угруповання, швидше за все, намагалися придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи для використання в Україні.
В результаті санкцій будуть заморожені всі активи Маслова в США, а також заборонено ведення будь-яких операцій з організаціями, які прямо чи опосередковано належать йому та іншим особам, які потрапили до списку санкцій.
За інформацією, отриманою від пресслужби відомства 25 травня, Маслов тісно співпрацював з урядовцями Малі для розгортання групи Вагнера у цій країні.
Він також надавав житло для бойовиків, що прибувають до Малі, і організовував зустрічі лідера ПВК євгена пригожина з представниками урядів кількох африканських держав.
Додатково Маслов займався просуванням інтересів ПВК Вагнер у секторі видобутку ресурсів у Малі. Представники міністерства зазначили, що є ознаки того, що група Вагнера намагалася придбати військові системи у іноземних постачальників та направити цю зброю через Малі як посередника.
Наприклад, співробітники угруповання, швидше за все, намагалися придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи для використання в Україні.
В результаті санкцій будуть заморожені всі активи Маслова в США, а також заборонено ведення будь-яких операцій з організаціями, які прямо чи опосередковано належать йому та іншим особам, які потрапили до списку санкцій.
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