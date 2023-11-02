США вводять санкції проти 130 осіб, які постачають технології до росії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про запровадження масштабного пакету санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у постачанні технологій для військового виробництва росії.
Згідно з новими санкціями, Мінфін США ввів обмеження щодо безлічі осіб і компаній з Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які є каналами для імпорту технологій, обладнання та інших ресурсів, необхідних для підтримки та обслуговування російської військово-промислової сфери.
Санкції також торкнулися мережі осіб, пов'язаних із росіянином Артуром Петровим, який був затриманий на Кіпрі на запит США. За даними американського слідства, Петров організував складну схему обходу санкцій на закупівлю електронних технологій американського виробництва для російських компаній.
Додатково, санкції Мінфіну США охопили безліч військово-промислових компаній у росії, які займаються виробництвом, імпортом, продажем та ремонтом промислового обладнання, верстатів та запчастин.
США також розширили санкції щодо російських секторів технологій та банківської справи, пов'язаних із фінансуванням, дослідженнями, розробкою та імпортом передових технологій.
Серед нових санкцій перераховані такі організації, як АФК "Система", Санкт-Петербурзька фондова біржа, ТОВ "Фрегат", "Оптрон" та кілька комерційних банків.
Державний департамент США також запровадив близько 100 санкцій, які охоплюють різні аспекти майбутнього виробництва енергії та доходів росії, металургійної та гірничодобувної сфери, оборонних закупівель та осіб, які беруть участь у підтримці військових зусиль російського уряду та інших небажаних дій.
Згідно з новими санкціями, Мінфін США ввів обмеження щодо безлічі осіб і компаній з Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які є каналами для імпорту технологій, обладнання та інших ресурсів, необхідних для підтримки та обслуговування російської військово-промислової сфери.
Санкції також торкнулися мережі осіб, пов'язаних із росіянином Артуром Петровим, який був затриманий на Кіпрі на запит США. За даними американського слідства, Петров організував складну схему обходу санкцій на закупівлю електронних технологій американського виробництва для російських компаній.
Додатково, санкції Мінфіну США охопили безліч військово-промислових компаній у росії, які займаються виробництвом, імпортом, продажем та ремонтом промислового обладнання, верстатів та запчастин.
США також розширили санкції щодо російських секторів технологій та банківської справи, пов'язаних із фінансуванням, дослідженнями, розробкою та імпортом передових технологій.
Серед нових санкцій перераховані такі організації, як АФК "Система", Санкт-Петербурзька фондова біржа, ТОВ "Фрегат", "Оптрон" та кілька комерційних банків.
Державний департамент США також запровадив близько 100 санкцій, які охоплюють різні аспекти майбутнього виробництва енергії та доходів росії, металургійної та гірничодобувної сфери, оборонних закупівель та осіб, які беруть участь у підтримці військових зусиль російського уряду та інших небажаних дій.
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