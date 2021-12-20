США ввели санкції щодо Олександра Тупицького

18:38 09 грудень Київ, Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги. Сталося це 9 грудня, у Міжнародний день боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Державний департамент США.



Тупицького Блінкен назвав причетним до «значних корупційних дій, зокрема, взяття грошового хабаря під час перебування на посаді судді». Дружина відстороненого голови КСУ Ольга була визнана учасницею цих дій.



Санкції проти Олександра та Ольги Тупицьких передбачають заборону на в'їзд до США як посадових осіб іноземних держав, причетних до великої корупції, та членів їхніх сімей.



Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».



Як відомо, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про усунення голови КСУ Тупицького з посади судді строком на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін усунення із 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.



Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний Суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного Суду.