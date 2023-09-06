США ввели санкції проти російських мільярдерів - Мінфін

Четверо російських мільярдерів були внесені до списку санкцій США. Цю інформацію розкрив Офіс контролю за іноземними активами американського Міністерства фінансів у п'ятницю, 11 серпня.
Конкретно сказано, що нові обмеження застосовні до Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмичова. Всі ці особи є засновниками та провідними керівниками російського міжнародного фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп, який охоплює і Альфа-банк.
Також під санкції потрапив Російський союз промисловців та підприємців, зареєстрований у москві.
В органі влади нагадали, що раніше аналогічні обмеження вже запровадили країни Європейського Союзу, Австралія, Великобританія, Канада та Нова Зеландія.
Конкретно сказано, що нові обмеження застосовні до Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмичова. Всі ці особи є засновниками та провідними керівниками російського міжнародного фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп, який охоплює і Альфа-банк.
Також під санкції потрапив Російський союз промисловців та підприємців, зареєстрований у москві.
В органі влади нагадали, що раніше аналогічні обмеження вже запровадили країни Європейського Союзу, Австралія, Великобританія, Канада та Нова Зеландія.
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