США ввели санкції проти російських мільярдерів - Мінфін

"Заможні російські еліти повинні усвідомити, що бізнес не можна вести як завжди, поки кремль продовжує війну проти українського народу. Наша міжнародна коаліція продовжуватиме притягувати до відповідальності всіх, хто сприяв необґрунтованому та непровокованому вторгненню в Україну", - прокоментував це рішення заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Уоллі Адейемо.