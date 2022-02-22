США ввели санкції проти Росії у відповідь на визнання ДНР та ЛНР

Сполучені Штати в понеділок оголосили про санкції щодо окупованих Росією регіонів України: Донецької та Луганської областей і попередили, що в разі потреби будуть готові нові санкції.
Санкції запроваджено за те, що Москва визнала зазначені українські регіони своїми суверенними республіками. Джозеф Байден зазначив, що визнання Росією ДНР і ЛНР суперечить зобов'язанням Москви в рамках Мінських угод. Він оголосив, що дії Росії загрожують миру та стабільності України.
Байден видасть указ, який «заборонить нові інвестиції, торгівлю та фінансування особами США з або в так званих регіонах ДНР та ЛНР України», заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Наказ «надає повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України», — сказала Псакі, додавши, що ці заходи є окремими від ширших західних санкцій, які готові застосувати «у разі подальшого вторгнення Росії в Україну».
Санкції запроваджено за те, що Москва визнала зазначені українські регіони своїми суверенними республіками. Джозеф Байден зазначив, що визнання Росією ДНР і ЛНР суперечить зобов'язанням Москви в рамках Мінських угод. Він оголосив, що дії Росії загрожують миру та стабільності України.
Байден видасть указ, який «заборонить нові інвестиції, торгівлю та фінансування особами США з або в так званих регіонах ДНР та ЛНР України», заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Наказ «надає повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України», — сказала Псакі, додавши, що ці заходи є окремими від ширших західних санкцій, які готові застосувати «у разі подальшого вторгнення Росії в Україну».
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