США запровадили санкції проти прессекретарки російського МЗС Марії Захарової

12:08 03 червня Київ, Україна

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США опублікувало новий санкційний список росіян. Серед його фігурантів – прессекретарка МЗС росії Марія Захарова.



Разом з нею у списку санкцій виявилися:

віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент росії володимир путін;

співачка Олена Міртова, дружина Ролдугіна;

бізнесмени Рік Нісанов та Олексій Мордашов;

дружина та два сини Мордашова;

російський міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін;

Андрій Гасилов – чоловік вказаний як особа, яка має відношення до компанії "Аргумент", йому належить яхта, яку ЗМІ пов'язували з путіним;

гендиректор "Росгеології" Сергій Горьков;

віцепрем'єр росії Дмитро Григоренко;

глава компанії Imperial Yachts Євген Кочман;

топменеджер компанії "РТІ-Системи" Євген Новицький;

гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар;

міністр економічного розвитку Максим Решетніков;

міністр транспорту Віталій Савель.

Щодо компаній, то їх у списку 16, у тому числі і "Северсталь", пов'язана з сім'єю Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії – "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм".



Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.