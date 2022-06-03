США запровадили санкції проти прессекретарки російського МЗС Марії Захарової

12:08 03 червня Київ, Україна

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США опублікувало новий санкційний список росіян. Серед його фігурантів – прессекретарка МЗС росії Марія Захарова.

Разом з нею у списку санкцій виявилися:
  • віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент росії володимир путін;
  • співачка Олена Міртова, дружина Ролдугіна;
  • бізнесмени Рік Нісанов та Олексій Мордашов;
  • дружина та два сини Мордашова;
  • російський міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін;
  • Андрій Гасилов – чоловік вказаний як особа, яка має відношення до компанії "Аргумент", йому належить яхта, яку ЗМІ пов'язували з путіним;
  • гендиректор "Росгеології" Сергій Горьков;
  • віцепрем'єр росії Дмитро Григоренко;
  • глава компанії Imperial Yachts Євген Кочман;
  • топменеджер компанії "РТІ-Системи" Євген Новицький;
  • гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар;
  • міністр економічного розвитку Максим Решетніков;
  • міністр транспорту Віталій Савель.
Щодо компаній, то їх у списку 16, у тому числі і "Северсталь", пов'язана з сім'єю Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії – "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм".

Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.