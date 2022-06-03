США запровадили санкції проти прессекретарки російського МЗС Марії Захарової

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США опублікувало новий санкційний список росіян. Серед його фігурантів – прессекретарка МЗС росії Марія Захарова.
Разом з нею у списку санкцій виявилися:
- віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент росії володимир путін;
- співачка Олена Міртова, дружина Ролдугіна;
- бізнесмени Рік Нісанов та Олексій Мордашов;
- дружина та два сини Мордашова;
- російський міністр будівництва та житлово-комунального господарства Ірек Файзуллін;
- Андрій Гасилов – чоловік вказаний як особа, яка має відношення до компанії "Аргумент", йому належить яхта, яку ЗМІ пов'язували з путіним;
- гендиректор "Росгеології" Сергій Горьков;
- віцепрем'єр росії Дмитро Григоренко;
- глава компанії Imperial Yachts Євген Кочман;
- топменеджер компанії "РТІ-Системи" Євген Новицький;
- гендиректор Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар;
- міністр економічного розвитку Максим Решетніков;
- міністр транспорту Віталій Савель.
Щодо компаній, то їх у списку 16, у тому числі і "Северсталь", пов'язана з сім'єю Мордашових. У списку фігурують ще 3 його компанії – "Севергруп", Nordgold, "Алгоритм".
Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.
Крім того, американська сторона ввела санкції проти 7 яхт та 3 літаків, які пов'язують із росіянами.
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