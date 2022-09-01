США ввели обмеження на продаж до росії та Китаю низки чіпів

09:45 01 вересня Київ, Україна

Білий дім запровадив обмеження на продаж чіпів у росію та Китай , які використовуються для суперкомп'ютерів та штучного інтелекту.

Про це пише The New York Times.



За даними видання, компанії, які виробляють графічні процесори Nvidia та AMD, заявили, що уряд тепер вимагає наявності експортних ліцензій на продаж двох видів високопродуктивних чіпів, що використовуються в серверних системах. Передбачається, що нова вимога обмежить використання напівпровідників у військових цілях Китаєм та росією.



Спочатку ці чіпи були розроблені для рендерингу зображень у відеоіграх, але в останнє десятиліття широко застосовувалися для найбільших суперкомп'ютерів, для розробки зброї та збору розвідданих. Штучний інтелект все частіше використовується для таких цілей як ідентифікація облич на відеозображеннях.



Nvidia не працює з рф, але постачає товари на китайський ринок. AMD повідомила, що нові обмеження поширюються на продажі в рф та Китай й потужних відеокарт.



Китай хотів перепродувати чіпи росії. Тепер не зможе.