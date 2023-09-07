США вперше передадуть Україні кошти, конфісковані у російських олігархів

11:55 07 вересня Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що ті, хто сприяв агресивній війні проти України, мають за це заплатити.
"Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів", - наголосив Блінкен.
Йдеться про $5,4 млн. Кошти спрямують у рамках пакета допомоги на суму один мільярд доларів.
"Гроші підуть на підтримку українських ветеранів, на їхню реабілітацію", - заявив держсекретар США.