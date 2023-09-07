США вперше передадуть Україні кошти, конфісковані у російських олігархів
11:55 07 вересня Київ, Україна
Держсекретар США
Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що ті, хто сприяв агресивній війні проти України, мають за це заплатити.
"Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів", - наголосив Блінкен.
"Гроші підуть на підтримку українських ветеранів, на їхню реабілітацію", - заявив держсекретар США.
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