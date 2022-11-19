США покладають на росію відповідальність за ракетний інцидент у Польщі

19:55 16 листопада Київ, Україна

Прессекретар Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон заявив, що Сполучені Штати покладають на росію всю відповідальність за ракетний інцидент у Польщі.

"Ми повністю довіряємо розслідуванню польським урядом вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми дякуємо їм за професійний та передбачливий підхід до його проведення. Ми продовжимо прозоро оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією в міру її надходження. Ми також продовжимо підтримувати тісний контакт із українцями з приводу будь-якої інформації, яка у них є, щоб доповнити картину. Якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальною за цей трагічний інцидент є росія, яка запустила шквал ракет по цивільній інфраструктурі України. Україна мала та має повне право захищатися", - йдеться у заяві.

У Білому домі також заявили, що висловлюють солідарність із народом України та висловлюють співчуття у зв'язку з втратами, які він зазнав у результаті цих варварських авіаударів.

Нагадаємо, президент України Зеленський упевнений, що ракета , що 15 листопада впала на території Польщі, – не українська.

"Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головкому Залужного, я не сумніваюся в тому, що це була не наша ракета, чи не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними пройшов війну", - сказав президент.